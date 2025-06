Tragedia a Lazise bimbo di 2 anni trovato privo di sensi in piscina | lotta tra la vita e la morte

Una tragedia scuote Lazise sul Lago di Garda: un bambino di soli 2 anni è stato trovato privo di sensi nella piscina di una villetta, e ora lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Un dramma che ha scosso l’intera comunità, mentre i soccorsi si sono immediatamente attivati per tentare di salvarlo. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda straziante, che ha lasciato tutti senza parole.

Dramma in una villetta sul Lago di Garda: il piccolo è ricoverato in terapia intensiva. Un bambino di due anni è in condizioni disperate dopo essere stato ritrovato privo di sensi nella piscina privata di una villetta a Pacengo, frazione di Lazise, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Il piccolo si trovava lì con i genitori per le vacanze, all'interno di un residence. Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 22 di sabato 28 giugno, quando i genitori hanno notato il figlio immobile sott'acqua. Dopo averlo portato fuori dalla piscina, hanno tentato immediatamente di rianimarlo mentre attendevano l'arrivo dei soccorsi.

