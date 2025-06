Tragedia a Cosenza | bimba di 8 anni muore annegata in piscina

Una tragedia sconvolge la provincia di Cosenza: una bambina di appena 8 anni ha perso la vita annegata in piscina nel parco acquatico di Rende. Un incidente improvviso e drammatico che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione in luoghi di svago per i pi√Ļ piccoli. La comunit√† √® sotto shock, mentre le autorit√† indagano sulle cause di questa terribile perdita.

Un drammatico incidente √® avvenuto nel pomeriggio del 30 giugno 2025 in un parco acquatico di Rende, in provincia di Cosenza, dove una bambina di otto anni √® morta annegata in piscina. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, la piccola si trovava in acqua e stava giocando quando avrebbe improvvisamente accusato un malore. L‚Äôintervento . L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Tragedia a Cosenza: bimba di 8 anni muore annegata in piscina

In questa notizia si parla di: cosenza - anni - annegata - piscina

Cosenza, meccanico di 59 anni ucciso a colpi di pistola a Cetraro - Un tragico omicidio ha scosso Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un meccanico di 59 anni, Pino Corallo, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla sua officina.

#NEWS - Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di #Rende (#Cosenza) Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata. #30gi Vai su X

Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la piccola. Ai carabinieri della Compagnia di Vai su Facebook

Rende (Cosenza), bimba di 8 anni annega in piscina; Cosenza, bambina di 8 anni annega in un parco acquatico a Rende; Bambina di 8 anni morta annegata in piscina a Rende, era al Parco acquatico Santa Chiara: inutili i soccorsi.

Bimba di 8 anni annega in piscina nel Cosentino - Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Si legge su msn.com

Tragedia in piscina nel Cosentino: annega bimba di 8 anni - Momenti di tensione davanti alla struttura, i presenti sconvolti ... Secondo quotidiano.net