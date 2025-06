Traffico Roma del 30-06-2025 ore 20 | 30

Buonasera amici di Luceverde Roma, Sonia Cerquetani vi dà il benvenuto con le ultime notizie sul traffico di questa sera. Alle ore 20:30 del 30 giugno 2025, la situazione sulle strade della capitale resta intensa: l'A12 tra Fregene e Fiumicino è ancora chiusa in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti diretti a Roma o Civitavecchia. Scopriamo insieme come affrontare al meglio queste criticità e raggiungere la destinazione desiderata.

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani la A12 roma-civitavecchia ancora chiusa tra Fregene La Roma Fiumicino nelle due direzioni che è in viaggio verso Roma devi uscire a Torre in Pietra dove però ci sono code e attraverso la via Aurelia raggiungere Roma percorso inverso perché è diretto a Civitavecchia riaperta al transito invece la via Appia nelle direzioni prima chiusa tra lo statuario e Viale Delle capannelle per incendio intenso il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 tra Casilina e Appia ed ancora tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina trafficata la tangenziale est file dallo svincolo A24 alla Salaria verso lo stadio Olimpico e direzione San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria lunghe code dovute al traffico penso sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est si sta in coda anche sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti questa sera all'Olimpico il concerto di Marracash divieti di fermata e sosta presenti in tutta la zona per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria è ancora sospesa per incendi in prossimità dei Binari maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.