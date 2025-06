Traffico Roma del 30-06-2025 ore 18 | 30

Se state pianificando il vostro viaggio verso Roma questo 30 giugno 2025 alle 18:30, attenzione ai disagi in città. La nostra redazione di Luceverde Roma vi aggiorna su traffico e criticità: l'A12 tra Fregene e Fiumicino è chiusa per un incendio, con code e deviazioni verso Torre in Pietra. Anche la Via Appia è interdetta al traffico. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come evitare i rallentamenti.

Luceverde Roma dalla redazione in studio Sonia cerquetani ancora disagi sulla A12 Roma Civitavecchia è chiuso il tratto tra Fregene e la Roma Fiumicino nelle due lezioni a causa di un vasto incendio adiacente la sede autostradale chi Viaggia verso Roma deve uscire a Torre in Pietra dove Al momento si registrano code e attraverso la via Aurelia raggiungere il percorso inverso perché è diretto a Civitavecchia per incendio chiusa anche la via Appia nelle due direzioni tra lo statuario e Viale Delle capannelle ripercussioni anche su via di torricola intenso il traffico sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria tra Nomentana e svincolo A24 tra Casilina e Appia ed ancora tra la Roma Fiumicino la via Aurelia code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina code sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla Nomentana verso lo stadio Olimpico edile San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione dei treni è sospesa per incendio in prossimità dei maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-06-2025 ore 18:30

