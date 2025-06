Traffico Roma del 30-06-2025 ore 16 | 30

Se vi state preparando a spostarvi a Roma il 30 giugno 2025 alle 16:30, è importante essere aggiornati sulle ultime variazioni del traffico. La città e l'autostrada A12 tra Fregene e Civitavecchia sono attualmente interessate da chiusure e code a causa di un vasto incendio. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa situazione e raggiungere la destinazione senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A12 Roma Civitavecchia è chiuso il tratto tra Fregene La Roma Fiumicino nelle due direzioni a causa di un vasto incendio adiacente la sede autostradale chi Viaggia verso Roma devi uscire a Torre in Pietra al momento si registrano code e attraverso la via Aurelia raggiungere Roma percorso inverso perché è diretto a Civitavecchia a Roma per la rottura delle condutture dell'acqua in Piazza San Giovanni di Dio ancora senso unico alternato su via Federico Ozanam la linea 8 del tram è sostituita da bus nel tratto tra il Casaletto e la stazione Trastevere utilizzabile anche linea H questa sera all'Olimpico il concerto di Marracash attenzione ai divieti di fermata e sosta presenti in tutta la zona