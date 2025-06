Traffico Roma del 30-06-2025 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 30 giugno 2025 alle ore 14:30 presenta alcune variazioni significative. Condividiamo le ultime info di Roma Infomobilità, che segnala divieti di sosta nel Foro Italico in vista del concerto di Marracash alle 21 all'Olimpico. Sono previste chiusure e deviazioni per lavori urgenti in Piazza Massa Carrara e via Livio Andronico, oltre a rallentamenti in viale dell'Umanesimo. Rimanete aggiornati per muovervi senza stress in città!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità divieti di sosta nei area del Foro Italico dove alle 21 all'Olimpico è atteso il concerto di Marracash possibili chiusure durante il deflusso per lavori urgenti Piazza Massa Carrara e deviata la linea 61 lavori anche in via Livio Andronico circolazione deviata all'Eur proseguono i lavori in viale dell'Umanesimo traffico deviato in circolazione rallentata sulla Pontina dall'incrocio Pomezia centro in direzione Colombo

