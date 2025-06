Traffico Roma del 30-06-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi a Roma il 30 giugno 2025 alle 11:30, prepara la tua giornata: il traffico è intenso tra lo svincolo Portonaccio e la Tangenziale Est sulla 24, mentre sulla Cassia i rallentamenti si estendono tra i raccordi e l’incrocio di Grottarossa. La Salaria presenta ritardi tra via Radicofani e la tangenziale est, con lavori in corso in viale dell'Umanesimo che hanno deviato la circolazione sulla Pontina. È il momento di pianificare un percorso alternativo!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sul divano della 24 tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est sulla Cassia traffico intenso tra i raccordi l'incrocio di Grottarossa fino alla Flaminia sulla Salaria rallentamenti tra via Radicofani e la tangenziale est all'Eur proseguono i lavori in viale dell'Umanesimo circolazione deviata sulla Pontina traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Pomezia centro in Regione Colombo sull'Aurelia per un incidente rallentamenti all'altezza di Castel di Guido in direzione Roma infine code sulla via del mare dall'incrocio di Acilia in direzione via Magliana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-06-2025 ore 11:30

