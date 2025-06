Traffico Roma del 30-06-2025 ore 08 | 30

Ben trovati da Luceverde Roma, dove il traffico di questa mattina del 30 giugno 2025 alle ore 8:30 si presenta molto intenso. Il raccordo anulare registra code a tratti in carreggiata interna tra Salaria, Tiburtina e Casilina, con rallentamenti anche sulla via Fiumicino. L’incidente sulla via Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido aggrava ulteriormente la situazione. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi più agevolmente.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla Salaria la Tiburtina e proseguendo dalla Casilina a Roma Fiumicino rallentamenti e code anche in esterna dalla Casilina alla Tiburtina e dalla Cassia bis all'Aurelia per un incidente code sulla via Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido in direzione di Aranova code per traffico sulla via Cassia raccordo a Tomba di Nerone stessa situazione sulla Flaminia la Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali sul tratto Urbano della A24 code da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni per la rottura delle strutture dell'acqua in Piazza San Giovanni di Dio si viaggia a senso unico alternato su via Federico Ozanam Per lo stesso motivo la linea 8 del tram sostituita da bus nel tratto tra il Casaletto è la stazione di trash utilizzabile anche la linea H vi segnalo infine che in zona Portuense a causa di un incidente è momentaneamente chiusa via Riccardo Bianchi tra via Giuseppe Belluzzo e vieni col appellati come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-06-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - code - cassia

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

? ALTRA DOMENICA DI CAOS SULLA A19 PALERMO-CATANIA | Code in aumento, "personale Anas sul posto" LEGGI su teleone --> https://wp.me/pdRJ9o-6cG Vai su Facebook

Roma – Auto in fiamme sulla Cassia bis direzione Viterbo, strada chiusa e traffico in tilt; Auto in fiamme sulla Cassia bis direzione Viterbo, traffico in tilt; Roma si ferma, traffico da incubo in città tra code e cantieri.

Da oggi chiude al traffico la variante della Cassia in direzione sud - Da oggi fino al 13 luglio sarà chiusa al traffico la variante della Cassia in direzione sud, nel comune ... Come scrive msn.com

Roma, Cassia in tilt per un incidente e code sul gra - Il Messaggero - Lunghe code sulla via Cassia per un incidente che si è verificato tra la via Braccianense e la via Trionfale in direzione di Roma. Scrive ilmessaggero.it