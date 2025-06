Traffico Roma del 30-06-2025 ore 07 | 30

Alle prime luci dell'alba, il traffico a Roma si presenta già intenso e complesso, con code sul Raccordo Anulare e sulla via Aurelia. La viabilità mattutina richiede attenzione e pazienza: scopri tutte le principali criticità per pianificare al meglio i tuoi spostamenti e iniziare la giornata con serenità.

Luceverde Roma dentro Parti dalla redazione già intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Casilina all'appia rallentamenti in esterna dalla Prenestina Nomentana e dalla Trionfale all' Aurelia per un incidente code sulla via Aurelia all'altezza di Castel di Guido in direzione di Aranova Sempre lungo la Aurelia per il traffico intenso si sta in coda dal raccordo a via Aurelia Come di consueto poi molto trafficate le vie classiche Flaminia con code rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone da Labaro a via dei Due Ponti code anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da via Prenestina a via Castrense in direzione San Giovanni nel quadrante Sud code sulla via del mare la via Ostiense per Acilia e Vitinia code anche sulla Pontina a tratti da Pomezia Castel Romano e sulla via Appia dalla via dei via delle Capannelle e per la rottura delle condutture dell'acqua si viaggia a senso unico alternato su via Federico Ozanam all'altezza di piazza San Giovanni di Dio per lo stesso motivo la linea 8 del tram è vietata a Trastevere bus navetta tra la stazione Trastevere e Casaletto utilizzabile anche la linea H come sempre per tutte le informazioni su queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.