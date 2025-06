Traffico Lazio del 30-06-2025 ore 17 | 30

Se siete in viaggio nel Lazio il 30 giugno 2025 alle 17:30, è importante conoscere le ultime novità sul traffico. La redazione di Luceverde Lazio, con Sonia Cerquetani in studio, segnala che sulla A12 Roma-Civitavecchia il tratto tra Torre in Pietra e Roma Fiumicino è chiuso a causa di un vasto incendio vicino all’autostrada. Per evitare disagi, ecco come muoversi e restare aggiornati sui percorsi alternativi.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A12 roma-civitavecchia è chiuso il tratto tra Torre in Pietra e la Roma Fiumicino nelle due direzioni a causa di un vasto incendio adiacente la sede autostradali chi Viaggia verso Roma deve uscire a Torre in Pietra dove Al momento si registrano code e attraverso la via Aurelia raggiungere Roma percorso inverso perché diretto Civitavecchia sul Raccordo Anulare traffico intenso con coda in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 e poi in esterna tra la Pontina è la via Anagnina questa sera a limpico il concerto di Marracash attenzione divieti di fermata e sosta presenti in tutta la zona per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione Ferrovie e rallentata tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto per un incendio in prossimità dei Binari ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C incolla con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-06-2025 ore 17:30

