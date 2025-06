Traffico Lazio del 30-06-2025 ore 09 | 30

E nel cuore del Lazio, alle 09:30 del 30 giugno 2025, il traffico si fa sentire con intensi rallentamenti e code. Tra incidenti, lavori in corso e incolonnamenti, i viaggiatori devono fare i conti con un panorama congestionato tra Aurelia, Fiumicino e la Pontina. Per restare aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti, affidatevi alle ultime notizie di Luceverde Lazio: la vostra guida per affrontare l'odissea quotidiana con maggiore serenità.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione per un incidente code sulla statale Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido in direzione di Aranova code sulla statale 296 della Scafa per lavori nelle due direzioni si viaggia su carreggiata ridotta all'altezza dell'aeroporto di Fiumicino incolonnamenti per traffico sulla via Ardeatina via della Falcognana al Raccordo Anulare sempre per traffico da tratti sulla Pontina da Pomezia Castel Romano sempre in direzione di Roma altre cose Poi Sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia a Roma code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'appia il lungo la carreggiata esterna dalla Trionfale all' Aurelia in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa Atina Atina superiore nelle due direzioni il traffico viene deviato sulla provinciale 259 in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria fino al 9 di luglio senso unico alternato per lavori tra Passo Corese il casello di Fiano Romano non si escludono rallentamenti da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it