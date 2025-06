Tradizione e fede | a Salice Salentino torna la fiera Madonna della Visitazione

Un’opportunità unica per vivere pienamente l’anima di Salice Salentino, dove tradizione e fede si intrecciano in un’atmosfera di gioia e spiritualità. La 348ª edizione della fiera Madonna della Visitazione invita residenti e visitatori a riscoprire usanze secolari, partecipando a momenti di culto e festeggiamenti che rafforzano il senso di comunità. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici profonde di questa storica celebrazione e portare a casa ricordi indelebili.

SALICE SALENTINO - Entra nel vivo la 348esima edizione della fiera Madonna della Visitazione a Salice Salentino. La festa di comunità, antica tradizione portata avanti dal comitato interparrocchiale Feste Patronali con l’amministrazione comunale, tra programma civile e programma religioso, è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

