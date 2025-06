Tra Nvidia e Microsoft è testa a testa per chi diventa la prima 4 trillion company

Nel cuore di un duello epico, Nvidia e Microsoft si sfidano per conquistare il trono delle 4 trilioni di capitalizzazione, un traguardo che potrebbe ridefinire gli equilibri globali. Due giganti, due visioni: chi emergerà come leader in questa corsa verso il futuro digitale? La risposta potrebbe cambiare per sempre la mappa del potere economico mondiale.

Il duello tra il produttore di processori AI e il colosso del software a raggiungere una capitalizzazione in Borsa di 4mila miliardi sta ridisegnando la mappa del potere economico mondiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tra Nvidia e Microsoft è testa a testa per chi diventa la prima 4 trillion company

Microsoft-Nvidia: chi sfonderà per prima quota 4 trilioni di dollari? - Le due società sono ai vertici della Borsa americana e si avvicinano alla nuova soglia mai raggiunta da nessuno ... Secondo ilsole24ore.com

