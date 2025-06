Tra matrimoni strategici divorzi milionari e complotti ben orchestrati la nuova serie turca è pronta a conquistare il pubblico nel primo pomeriggio della stagione calda

Preparatevi a immergervi nel mondo di "Forbidden Fruit", la nuova serie turca che promette di catturare il pubblico con intrighi, passioni e segreti nascosti. Tra matrimoni strategici, divorzi milionari e complotti ben orchestrati, questa produzione è pronta a conquistare i telespettatori già dal primo pomeriggio. Un mix di dramma moderno e suspense che vi terrà incollati allo schermo: non perdere l’appuntamento di oggi alle 14.10 su Canale 5.

U n dramma moderno, dove si mescolano passioni, intrighi e non pochi segreti. Quello di Forbidden Fruit, la nuova serie turca in onda su Canale 5, è un debutto molto atteso. Oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 14.10 va in onda la prima puntata, in prima visione assoluta. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Una madre sola, due figli da proteggere e un passato che ritorna: al via su Canale 5 “La forza di una donna” Forbidden Fruit, nuova serie turca su Canale 5. Anticipazioni puntate, trama, cast. Ambientata in un mondo dove tutto si può nascondere, tranne l’amore, il fumo e la mancanza di soldi, Forbidden Fruit vede al centro della trama due sorelle molto diverse. 🔗 Leggi su Iodonna.it