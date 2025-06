Tra colori tamburi e chiarine | 10 mila presenze a Lugo per ammirare i giovani sbandieratori

Tra colori, tamburi e chiarine, Lugo si è accesa di entusiasmo con ben 10 mila presenze entusiaste per ammirare i giovani sbandieratori. La città si è trasformata in un palcoscenico vivente di orgoglio e passione, dove bambini, ragazzi e ragazze da tutta Italia hanno portato in scena oltre 230 esercizi, lasciando il pubblico senza fiato. Un evento che ha unito tradizione e gioventù in un’esplosione di vitalità e folklore.

Una Lugo colorata, animata in ogni angolo del centro da tamburi, chiarine e soprattutto bandiere portate con orgoglio da bambini e bambine, ragazzi e ragazze da ogni parte d’Italia, è stata quella della 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera Fisb e della Para Tenzone. 230 esercizi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tamburi - chiarine - lugo - colori

I GRUPPI PARTECIPANTI ALLE GARE DI LUGO 2025 Dal 27 a 29 Giugno a Lugo i Giochi Giovanili delle Bandiera, Campionati Nazionali Under 15, e la Para Tenzone 2025. Conosciamo i gruppi partecipanti! RIONE SANTA CATERINA D'ASTI - Il gruppo Sba Vai su Facebook

Tra colori, tamburi e chiarine: 10 mila presenze a Lugo per ammirare i giovani sbandieratori; Diecimila presenze nel weekend a Lugo con i Giochi Giovanili della Bandiera – FOTO; Faenza torna in gara ai Giochi Giovanili della Bandiera.

Tamburi e chiarine, l’emozione non cambia - Il Resto del Carlino - Tamburi e chiarine, l’emozione non cambia Nonostante il corteo ridotto, spettacolo lungo le vie del centro. Secondo ilrestodelcarlino.it

Tra il rullo dei tamburi e lo squillo delle chiarine, sette bambini e altrettante - Corriere Adriatico - Tra il rullo dei tamburi e lo squillo delle chiarine, sette bambini e altrettante bambine sono stati protagonisti della cerimonia alla presenza del caposestiere Attilio Lattanzi, del console Patrizio ... Da corriereadriatico.it