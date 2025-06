Toyota GR Yaris la nuova versione ispirata alle corse

In occasione del Rally dell'Acropoli in Grecia è stata presentata la Aero Performance. Disponibile in Italia a partire dall'autunno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota GR Yaris, la nuova versione ispirata alle corse

BiAuto Motorsport torna al Rally di Reggello: in gara con la Toyota GR Yaris Rally2 - BiAuto Motorsport fa il suo grande ritorno al Rally di Reggello 2025, schierando la potente Toyota GR Yaris Rally2! Questo bolide rappresenta l'apice della tecnologia automobilistica, perfetta per affrontare le sfide del rally.

Toyota C-HR GR SPORT Grinta pura. Stile che accelera. Il nuovo C-HR GR SPORT non passa inosservato. Linee scolpite, dettagli esclusivi e un'anima ispirata al motorsport: ogni curva racconta performance, ogni sguardo conquista la strada.

Toyota, rally e modelli da corsa protagonisti a Goodwood - Al Goodwood Festival of Speed 2025 Toyota celebrerà i suoi modelli da corsa, rally e strada più iconici, evidenziando il successo della divisione GAZOO Racing. Da informazione.it