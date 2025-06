Tour per i 140 anni del Carlino sfoglia lo speciale della tappa di Macerata

Celebra con noi i 140 anni del Resto del Carlino, un viaggio tra storia e territorio che passa anche da Macerata! L’incontro “Caffé Carlino” sarà un’occasione per ascoltare le storie di chi vive questa terra e scoprire l’evoluzione di un giornale che ha accompagnato generazioni. Dal primo numero del 1951 a oggi, il Carlino si conferma sempre al passo con i tempi. Un evento imperdibile per riscoprire l’anima di una comunità e il suo giornale di fiducia.

Macerata, 30 giugno 2025 – Il tour organizzato per i 140 anni del Resto del Carlino arriva anche nella città di Macerata con l'incontro "Caffé Carlino" per dare voce ai protagonisti del territorio. La prima stampa risale al lontano 20 novembre 1951, pochi mesi dopo il suo debutto ufficiale a Bologna, giorno nel quale venne pubblicato per la prima volta nelle edicole locali. Da allora, per notti e giorni intere il giornale ha continuato a dar voce alla città e alla sua provincia con voci e fatti che rimarranno per sempre nella storia, a partire dalla strage di Sambucheto del 1996 per arrivare fino al terremoto del 2016, che ha costretto la maggior parte dei suoi abitanti a rifugiarsi altrove.

