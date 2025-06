Tour de France 2025 | svelata la Lidl-Trek Jonathan Milan la punta Possiamo prendere la prima Maglia Gialla

Manca ormai pochissimo alla partenza del Tour de France 2025, e i tifosi italiani sognano in grande. Tra le stelle della Lidl-Trek, Jonathan Milan si prepara a fare il suo debutto da protagonista, puntando alla maglia gialla e alla vittoria di tappa. Con un team forte e determinato, il suo obiettivo è lasciare il segno in questa edizione. La battaglia è aperta: tutto pronto per un grande spettacolo di ciclismo e passione.

Mancano pochi giorni alla grande partenza del Tour de France. Una delle poche chance in chiave Italia è sicuramente Jonathan Milan: l’obiettivo è quello di conquistare almeno una tappa e, perchĂ© no, di puntare alla Maglia Verde. SarĂ lui il leader in chiave volate della Lidl-Trek che ha annunciato oggi la propria formazione. A supportarlo Jasper Stuyven, Edward Theuns e Simone Consonni. Poi spazio ovviamente anche alla classifica generale, con il danese Mattias Skjelmose e ai corridori da frazioni miste come Toms Skujins, Quinn Simmons ed il giovane debuttante Thibau Nys. Il commento del direttore sportivo Steven de Jongh: “Abbiamo una squadra ambiziosa per il Tour de France 2025, con molteplici obiettivi che vogliamo raggiungere nelle prossime tre settimane di corsa in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: svelata la Lidl-Trek, Jonathan Milan la punta. “Possiamo prendere la prima Maglia Gialla”

In questa notizia si parla di: tour - france - lidl - trek

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Tour de France 2025, gli uomini della Lidl-Trek attorno a Jonathan Milan e Mattias Skjelmose Vai su X

Thibau Nys potrebbe debuttare al Tour de France sabato prossimo, ma il giovane belga della Lidl-Trek non ha intenzione di perdere tempo Vai su Facebook

VERSO IL TOUR. LIDL TREK: MILAN SOGNA IN GIALLO, SKJELMOSE FARA' CLASSIFICA; Tour de France 2025: l'elenco completo dei ciclisti e delle squadre aggiornato in tempo reale; Startlist Tour de France 2025, scopri l’elenco dei partecipanti.

VERSO IL TOUR. LIDL TREK: MILAN SOGNA IN GIALLO, SKJELMOSE FARA' CLASSIFICA - Sia Dario Igor Belletta che Simone Gualdi hanno provato il brivido di indossare la maglia tricolore e sanno bene cosa significa. Riporta tuttobiciweb.it

Tour de France 2025, gli uomini della Lidl-Trek attorno a Jonathan Milan e Mattias Skjelmose - La formazione statunitense si presenta infatti con uno dei velocisti più attesi di questa edizione, Jonathan ... Scrive msn.com