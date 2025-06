Tour de France 2025 O' Connor | Sogno un altro piazzamento in top 5

Roma, 30 giugno 2025 – Ben O'Connor si avvicina ai 30 anni con un sogno: conquistare un piazzamento tra i primi cinque al Tour de France 2025. Dopo aver sfiorato il podio nel 2021, l’australiano mira a lasciare il segno in questa edizione, desideroso di scrivere un’altra pagina importante della sua carriera in un ciclismo che, per lui, è sempre stato una grande sfida e una passione da coltivare con determinazione.

Roma, 30 giugno 2025 - Giunto alla soglia dei 30 anni, Ben O'Connor sogna quel risultato di qualità al Tour de France 2025 che possa valere un'intera carriera: specialmente per chi come lui al grande ciclismo si è affacciato piuttosto tardi. Le dichiarazioni di O'Connor. Il miglior risultato dell'australiano alla Grande Boucle è il quarto posto del 2021, passando agli altri Grandi Giri piazzamento raccolto anche al Giro d'Italia 2024: nello stesso anno alla Vuelta era invece arrivato un ottimo secondo posto (non senza tanti rimpianti per i numerosi giorni in maglia rossa) alle spalle del solito Primoz Roglic, uno che in Spagna si esalta sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, O'Connor: “Sogno un altro piazzamento in top 5”

