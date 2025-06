Tour de France 2025 | il percorso le tappe start list e i favoriti

Il Tour de France 2025 si prepara a emozionare ancora una volta gli appassionati di ciclismo, con un percorso ricco di sfide e sorprese. Dalla partenza da Lille all’arrivo a Parigi, attraverserà 3.320 km di paesaggi mozzafiato e tappe decisive, tra montagna, crono e linee d’arrivo. Chi salirà sul podio quest’anno? Scopriamo insieme le tappe, la start list e i favoriti di questa attesa edizione. TOUR DE FRANCE 2025: IL PERCORSO...

Il Tour de France 2025, giunto alla sua 112esima edizione, partirà il 5 luglio da Lille per concludersi nuovamente a Parigi il 27 luglio, dopo che nella scorsa stagione il traguardo finale era stato fissato eccezionalmente a Nizza a causa della concomitanza con le Olimpiadi. Il percorso si snoderà per un totale di 3.320 chilometri con sette tappe di montagna, sei di linea, sei di alta montagna e due cronometro. TOUR DE FRANCE 2025: IL PERCORSO Si comincia da Lille, con partenza ed arrivo della prima tappa, per poi proseguire con altre due tappe per velocisti, con traguardo rispettivamente a Boulogne-sur-Mer e Dunkerque. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com