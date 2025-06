Tour de France 2025 | il grande esame di Jonathan Milan La Grande Boucle definirà il suo status nelle gerarchie mondiali

Il Tour de France 2025 si avvicina, e con esso il grande scoglio di Jonathan Milan, il giovane talento che punta a consacrarsi tra i giganti del ciclismo mondiale. La sua prima partecipazione alla Grande Boucle rappresenta un banco di prova cruciale per definire il suo status nelle gerarchie internazionali. Per gli italiani, le luci sono puntate su di lui: sarà Milan a portare alta la bandiera azzurra? La risposta si rivelerà nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Saranno veramente pochi gli italiani al via della prossima edizione del Tour de France. I tifosi azzurri dovranno dimenticare, ancor prima di partire, le chance di giocarsi qualcosa in chiave classifica generale: le uniche possibilità sono in chiave tappe e, perchè no, verso la Maglia Verde. Le speranze sono infatti in Jonathan Milan. Prima presenza alla Grande Boucle per il friulano della Lidl-Trek che si è affermato nelle ultime due stagioni e punta a diventare il più forte velocista al mondo. È già al top nel World Tour, ma questo appuntamento definirà totalmente il suo status nelle gerarchie internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it