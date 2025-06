Toscana quando arriva la pioggia? Per ora è allerta rossa caldo record

estreme che stanno mettendo a dura prova residenti e visitatori. Ma ci sono buone notizie all’orizzonte: le previsioni indicano possibili piogge e un po’ di sollievo in arrivo, portando una boccata d’aria fresca in questa estate da record. Quando arriverà la tanto desiderata pioggia in Toscana? Scopriamolo insieme.

Firenze, 30 giugno 2025 – Quando arriva la pioggia? Quando arriva un po’ di fresco? L’estate è appena iniziata e la Toscana è attanagliata in una morsa di caldo davvero sorprendente per il periodo. Si chiude un giugno da record, con temperature altissime e tanta gente che cerca refrigerio verso il mare, come se fossimo in pieno agosto. L’anticiclone ha messo come un ombrello sull’Italia: non passano nuvole, niente aria fresca. Solo temperature roventi e sole implacabile. Con il caldo che dà poca tregua anche verso sera, con l’inizio delle notti tropicali che già avevamo sperimentato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, quando arriva la pioggia? Per ora è allerta rossa, caldo record

