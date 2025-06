Torricelli | Ho smesso con il calcio dopo la morte di mia moglie Sono tornato a fare il falegname

Torricelli, ex terzino della Juve, si apre al Corriere raccontando il suo viaggio tra dolore e rinascita. Dopo aver perso sua moglie Barbara, combattente contro la leucemia, ha scelto di tornare alla sua vera passione: il falegname. La sua storia ci insegna come affrontare le sfide più dure con coraggio e riservatezza, mantenendo viva la speranza anche nei momenti più bui. Un esempio di forza e resilienza che ci ispira a non arrenderci mai.

L’ex terzino della Juve si racconta al Corriere: "Barbara aveva la leucemia, i medici mi dissero che c’era il 2% di possibilità di guarigione. Non dissi niente, neanche ai nostri tre figli, non volevo che perdessero la speranza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torricelli: "Ho smesso con il calcio dopo la morte di mia moglie. Sono tornato a fare il falegname"

Moreno Torricelli: «Ho smesso col calcio dopo la morte di mia moglie. Aveva il 2% di possibilità di guarire dalla leucemia, ho mentito ai miei figli»

