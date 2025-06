Torre Generali scritta pericolante a CityLife | il caldo non fa collassare i grattacieli… o dobbiamo dargli la colpa pure di questo?

Milano torna al centro delle cronache con un episodio insolito: la scritta pericolante sulla Torre Generali di CityLife. Il caldo record non ha nulla a che vedere con il cedimento, ma questa storia solleva un interrogativo: quanto sono affidabili le nostre strutture di fronte alle sfide del clima? È ora di riflettere sulla sicurezza urbana e sulle verifiche necessarie per proteggere cittadini e skyline.

Nessuna fusione da caldo record: la scritta in cima alla Torre Generali è pericolante, ma non per temperature che neanche lontanamente possono impattare su un grattacielo. Oggi Milano è finita su tutti i siti d’informazione per il cedimento dell'insegna in cima alla Torre Generali a CityLife. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it