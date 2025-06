Torno in tv Barbara D’Urso colpo di scena | dove la rivedremo presto

Dopo due anni di silenzio, Barbara D’Urso torna in tv tra sorpresa e commozione, svelando i retroscena di un addio che ha segnato la sua carriera. La conduttrice si confida al Corriere della Sera, rivelando il momento preciso in cui ha compreso che il suo percorso a Mediaset si era concluso. Un ritorno atteso con emozione: cosa ci aspetta nel prossimo capitolo della sua vita?

Dopo due anni di silenzio, Barbara D'Urso torna a parlare e lo fa con parole chiare e amare. In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice racconta per la prima volta in dettaglio il momento in cui ha capito che la sua lunga avventura a Mediaset era finita: "È dalle 16.30 del 26 giugno 2023, quando ho avuto per vie traverse la notizia che non avrei più fatto parte della trasmissione che avevo creato io nel 2008, che leggo qualsiasi cosa su di me". D'Urso chiarisce di non essere scomparsa per scelta, ma di aver deciso volontariamente di non replicare: "In questi due anni ho scelto io di stare tranquilla, in un angolo.

Barbara D’Urso, Ufficiale: In Rai Con Carramba Che Sorpresa! - Stavolta, il ritorno di Barbara D’Urso su Rai 1 promette di rivoluzionare il panorama televisivo italiano, con un nuovo show in prima serata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Barbara D’Urso torna in Rai, colpo di scena: otto prime serate nei palinsesti provvisori; Barbara D'Urso non torna in Rai. Cosa sta succedendo; Barbara D'Urso torna su Canale 5: Striscia la Notizia le dedica un servizio, lei risponde col cuore.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Torno in Rai? C’è un progetto. Veti su di me? Sarebbe orribile” - “Non sono sparita: ho scelto io di aspettare” Barbara d’Urso torna anche sul suo improvviso allontanamento da Mediaset, mai ufficialmente commentato fino ad oggi. Riporta quotidiano.net

Barbara d'Urso: "Se torno in Rai? Si parla di 4 prime serate, ho incontrato i vertici. Pier Silvio mai più sentito" - Per settimane non si è parlato d'altro, ma alla presentazione dei palinsesti - today.it scrive