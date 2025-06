Torniamo per pranzo Paura al mare tre amici spariscono nel nulla | ricerche disperate

Una tranquilla giornata in barca si è trasformata in un incubo quando tre amici, veterani del mare, sono scomparsi nel nulla tra le acque sarde. La loro sparizione all'improvviso ha scatenato ricerche disperate e un'ondata di paura che coinvolge tutta la comunità. Mentre le speranze si affievoliscono, emergono domande inquietanti: cosa è realmente successo in quella mattina apparentemente normale? E, in mezzo al mistero, un brivido percorre le spinale: “Ma sei tu?!”

Una gita in barca che sembrava una tranquilla mattinata tra amici si è trasformata in un mistero che tiene col fiato sospeso l’intera città. Tre uomini, tutti ben oltre i sessant’anni e con una lunga esperienza in mare, sono scomparsi mentre solcavano le acque a bordo del loro cabinato dalla lunghezza di 7,5 metri. Partiti dal molo, avrebbero dovuto far ritorno nel primo pomeriggio, ma qualcosa è andato storto. >> “Ma sei tu?!”. Angelina Mango torna a farsi vedere e i fan senza parole: “Irriconoscibile” Nessuno dei tre ha più dato notizie di sé. L’ultimo contatto, una telefonata intorno alle 11 del mattino, è rimasto l’unico indizio lasciato da questo trio di esperti marinai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: mare - amici - torniamo - pranzo

Francavilla al Mare fa il tifo per Elena D’Amario: questa sera in giuria alla finale di Amici - Francavilla al Mare si tinge di festa questa sera, tifando per Elena D’Amario, forse la sua più grande ambasciatrice nel mondo dello spettacolo.

Ricerche senza sosta in mare a Taranto per tre amici dispersi da domenica dopo essere usciti in barca Sarebbero dovuti rientrare per pranzo ma non hanno più dato notizie Vai su Facebook

Torniamo a casa per pranzo e vanno in barca, ma spariscono nel nulla: tre amici dispersi in mare a Taranto; Tre amici escono in barca: Torniamo a casa per pranzo. Nessuno li ha più visti; Bambino al mare sul materassino finisce al largo con la nonna: così li hanno salvati a 4 chilometri dalla costa.

“Torniamo a casa per pranzo” e vanno in barca, ma spariscono nel nulla: tre amici dispersi in mare a Taranto - Ricerche senza sosta in mare a Taranto per tre amici dispersi da domenica dopo essere usciti in barca. Si legge su fanpage.it

Tre amici escono in barca: "Torniamo a casa per pranzo". Nessuno li ha più visti - Il gruppo di amici si era imbarcato su un cabinato di 7,5 metri, ma di loro si sono perse le tracce dalle 11 del 29 giugno. Secondo today.it