Torniamo per pranzo ma tre amici spariscono nel nulla | ricerche disperate in Italia

Tre amici, appassionati di mare e di avventure, scompaiono nel nulla durante una tranquilla giornata in barca a Taranto. Le ricerche disperate continuano senza sosta, alimentando speranze e timori tra familiari e volontari. La loro sparizione, avvolta nel mistero, ha scosso l’intera comunità : cosa è successo in quell’ultimo contatto? E soprattutto, dove sono ora? Le risposte potrebbero cambiare tutto.

Ore di ansia e apprensione a Taranto per la scomparsa di tre uomini di circa 70 anni, usciti in barca nella mattinata di ieri e mai rientrati. I tre, tutti esperti diportisti, erano partiti alle prime luci del giorno dal molo Santa Lucia a bordo di un cabinato lungo circa 7,5 metri, ma da allora si sono perse le loro tracce. Il piano era quello di rientrare a terra nel primo pomeriggio, ma nessuno dei tre ha piĂą dato notizie. L’ ultimo contatto risalirebbe alle ore 11, secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno. Uno dei dispersi è diabetico e avrebbe dovuto tornare a casa per l’iniezione di insulina, un dettaglio che ha aumentato la preoccupazione dei familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Torniamo per pranzo”, ma tre amici spariscono nel nulla: ricerche disperate in Italia

In questa notizia si parla di: torniamo - pranzo - amici - spariscono

“Torniamo a casa per pranzo” e vanno in barca, ma spariscono nel nulla: tre amici dispersi in mare a Taranto - Una domenica di relax si trasforma in un incubo quando tre amici scompaiono nel mare di Taranto dopo una gita in barca.

Torniamo a casa per pranzo e vanno in barca, ma spariscono nel nulla: tre amici dispersi in mare a Taranto; Torniamo per pranzo, ma tre amici spariscono nel nulla: ricerche disperate in Italia.

“Torniamo a casa per pranzo” e vanno in barca, ma spariscono nel nulla: tre amici dispersi in mare a Taranto - Ricerche senza sosta in mare a Taranto per tre amici dispersi da domenica dopo essere usciti in barca. Riporta fanpage.it

Ancona, scrocconi vanno via da Palombina con 500 euro da pagare: «Il conto del pranzo è troppo salato, torniamo dopo a saldare». Poi spariscono - Corriere Adriatico - A stanare il gruppetto di scrocconi sono state le indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Collemarino, che si sono messi al lavoro dopo la denuncia presentata dai proprietari del ... Scrive corriereadriatico.it