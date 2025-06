Torniamo a casa per pranzo e vanno in barca ma spariscono nel nulla | tre amici dispersi in mare a Taranto

Una domenica di relax si trasforma in un incubo quando tre amici scompaiono nel mare di Taranto dopo una gita in barca. Le ricerche, intense e incessanti, coinvolgono elicotteri e motovedette, sperando di ritrovarli sani e salvi. La comunità attende con trepidazione aggiornamenti sulla vicenda, mentre le forze dell’ordine continuano a scandagliare il mare. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa drammatica ricerca.

Ricerche senza sosta in mare a Taranto per tre amici dispersi da domenica dopo essere usciti in barca. Sarebbero dovuti rientrare per pranzo ma non hanno più dato notizie. In azione elicottero e motovedette della Capitaneria di Gallipoli e della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

