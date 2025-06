Torneo Lori finale senza storia Tavarnelle stende Bagno a Ripoli

Un clima di entusiasmo e passione ha dominato il secondo Torneo Bruno Lori, dedicato alla memoria di un grande appassionato del calcio giovanile. Sul campo sintetico di San Donato in Poggio, gli Allievi B Under 16 del Tavarnelle hanno regalato spettacolo, superando con un netto 7-2 il Bagno a Ripoli nella finalissima. Una giornata indimenticabile che celebra i giovani talenti e il valore del calcio come valore sociale e di comunità.

Gli Allievi B Under 16 provinciali (anno 2009) del San Donato Tavarnelle hanno onorato nei migliori dei modi la memoria di Bruno Lori vincendo il secondo torneo a lui dedicato. Si è giocato sul sintetico di San Donato in Poggio davanti a un numeroso pubblico e in una vera festa del calcio giovanile. La formazione del San Donato Tavarnelle, allenata da Jacopo Chincoli, ha infatti battuto nella finalissima con un punteggio tennistico (7-2) il Bagno a Ripoli di mister Giannelli. Si è chiuso così definitivamente il sipario della manifestazione. I chiantigiani del San Donato Tavarnelle erano scesi in campo con questa formazione, facendo suo il trofeo: Cresti, Polloni, Becchi, Colotta, Papini, Frosali, Pezzatini, Malavolti, Montaperto, Di Bello, Cellesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo Lori, finale senza storia. Tavarnelle stende Bagno a Ripoli

In questa notizia si parla di: tavarnelle - torneo - lori - bagno

Torneo Lucii: Sales trionfa sui campi del San Donato Tavarnelle - Il 35° Torneo Lucii si è concluso con un trionfo memorabile della Sales sui campi del San Donato Tavarnelle, dimostrando ancora una volta il talento e la passione dei giovani calciatori fiorentini.

Torneo Lori, finale senza storia. Tavarnelle stende Bagno a Ripoli; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Torneo Lori, finale senza storia. Tavarnelle stende Bagno a Ripoli - Gli Allievi B Under 16 provinciali (anno 2009) del San Donato Tavarnelle hanno onorato nei migliori dei modi la ... Si legge su msn.com

Tavarnelle, scatta il torneo. Una stagione ambiziosa - Una stagione ambiziosa Nel prossimo fine settimana iniziano i campionati delle due formazioni. Secondo lanazione.it