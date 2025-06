Torneo del Sorriso | Eagles Fc e Norcineria Armando per il titolo

Stasera alle 21, il centro sportivo di Nave si trasformerà nel palcoscenico di un emozionante duello: Eagles FC e Norcineria Armando si sfideranno per aggiudicarsi il titolo del Torneo del Sorriso. Questa manifestazione benefica, organizzata dalla calcio Nave con il supporto dell’Aics, sta regalando momenti intensi di sport e solidarietà. Chi solleverà il trofeo? La risposta arriverà tra poche ore, scrivendo un’altra pagina indimenticabile di questa grande festa di comunità.

Sarzana, 30 giugno 2025 – Eagles Fc e Norcineria Armando si contenderanno stasera, alle 21, il Torneo del Sorriso, manifestazione di calcio a 7 benefica in svolgimento al centro sportivo di Nave, organizzato dalla locale società calcio Nave con la collaborazione dell'Aics. La Spezia. Le due combattute sfide di semifinale anno regalato molte emozioni soprattutto nel secondo match tra la Norcineria Armando e Garello. Nel primo scontro ad eliminazione diretta, tra Eagles Fc e Calcio Nave, il team di mister Ambrosini, nei primi minuti, metteva in chiaro le proprie intenzioni piazzava un tris di gol con Neri e la doppiette di Tivegna, mentre Pangi per i locali ha accorciato e Petriccioli ha iniziato il suo show ristabilendo le distanze.

