Torna Note in Valle | swing jazz e folk nei luoghi più belli della Valtrebbia

Torna "Note in Valle - Sapori sonori della Valtrebbia", un’incantevole rassegna musicale che, fino ad agosto inoltrato, anima i paesaggi più suggestivi della valtrebbia con jazz, swing e folk. Dai panorami di Bobbio alle atmosfere di Cerignale, ogni tappa regala emozioni indimenticabili tra musica e natura. Ideata e organizzata con passione, questa quinta edizione promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti delle note e dei sapori autentici, creando un ponte tra cultura, tradizione e bellezza.

Torna la rassegna itinerante "Note in Valle - Sapori sonori della Valtrebbia", che fino ad agosto inoltrato porterà la musica a Bobbio, Cerignale, Corte Brugnatella, Gossolengo, Ottone, Rivergaro, Travo e Zerba. Il Festival, oggi alla sua quinta edizione, è stato ideato e organizzato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

