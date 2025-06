Torna il Polittico parte un altro evento Domani Lorenzetti di nuovo in Pieve Presto i capolavori su San Francesco

straordinarie e amate dell’arte italiana. Domani, in un crescendo di emozioni, il polittico ritorna nella sua casa, pronto a stupire ancora una volta. Un viaggio tra passato e futuro, tra maestria e innovazione, che segna un ponte tra le grandi mostre internazionali e le sorprese in arrivo per il 2026. L’arte di Lorenzetti, un tesoro che non smette di affascinare, si prepara a conquistare nuove generazioni.

AREZZO L'oggi e il domani. Una staffetta di tesori d'arte e grandi mostre, nel passaggio di testimone tra il viaggio Oltreoceano del Polittico, l'evento internazionale dedicato a Giorgio Vasari e la "sorpresa" per il 2026. Ancora top secret ma qualche indicazione c'è. Partiamo dall'oggi, anzi da domani perchè in Pieve torna il capolavoro di Pietro Lorenzetti, superstar prima New York poi a Londra. Ha conquistato un posto d'onore tra le opere più importanti dell'esposizione dedicata alla pittura senese del Trecento ed ha "stregato", letteralmente, migliaia di visitatori che lo hanno ammirato nelle sale del Metropolitan Museum e della National Gallery.

