Torna Charlize Theron nell' adrenalinico The Old Guard 2 e Adam Sandler nel divertente Un tipo improbabile 2

Luglio su Netflix si anima con emozioni e risate: Charlize Theron torna in “The Old Guard 2”, portando adrenalina e azione, mentre Adam Sandler ci conquista con “Un tipo imprevedibile 2”, un divertente ritorno alle origini, questa volta tra golf e improbabili avventure. Con Ben Stiller ed Eminem nel cast, il mese promette di essere un mix esplosivo di suspense, comicità e colpi di scena. Non perderti queste imperdibili anteprime!

I l mese di luglio su Netflix si apre con l’adrenalinico The Old Guard 2 con Charlize Theron alle prese con il mondo da salvare. C’è anche il ritorno di Adam Sandler nel divertente Un tipo imprevedibile 2 ( è dal lontano 1996 che non vedevamo in azione Happy Gilmore). Questa volta se la deve vedere col golf. Nel cast ci sono anche Ben Stiller e il rapper Eminem. E t orna Sandman, forse nell’ultima missione notturna. “Squid Game” ultimo capitolo, terza stagione dal 27 giugno su Netflix X Leggi anche › “Maschi veri”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv Netflix Dopo il finale di Squid Game, si affaccia sulla piattaforma streaming un inquietante film made in Corea: 84 m2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torna Charlize Theron nell'adrenalinico The Old Guard 2 e Adam Sandler nel divertente Un tipo improbabile 2

