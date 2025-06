Torna Arti Vive Festival 20 ospiti in cartellone nell' edizione 2025

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e della creatività con Arti Vive Festival 2025! La diciottesima edizione, dal 3 al 6 luglio, trasformerà due location in un palcoscenico di emozioni, ospitando venti artisti tra musica, teatro, danza e arte visiva. Quattro giorni di spettacoli gratuiti, coinvolgimento e scoperta, per rendere questa manifestazione un appuntamento imperdibile. Non perdere l’opportunità di essere parte di un’esperienza unica e partecipata, dove l’arte prende vita sotto il cielo estivo.

Cinque giorni di spettacolo in due diverse location, un cartellone di venti artisti e un programma quasi interamente gratuito: l’edizione 2025 di Arti Vive Festival – la diciottesima – ambisce ad essere una delle più ricche e partecipate di sempre. La kermesse artistica si terrà dal 3 al 6 luglio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: arti - vive - festival - cartellone

Arti Vive dal mondo . E al Lunario si balla - Preparati a vivere quattro giorni di pura energia e creatività alla 18ª edizione di "Arti Vive Festival", dal 3 al 6 luglio a Soliera, con un'appendice a Modena il 12.

Desio Summer Music Festival, ? al via i mercoledì in centro. Si parte il 25 giugno con Ivana Spagna Parte mercoledì 25 giugno la stagione estiva del Desio Summer Music Festival targato 2025 della Desio da Vivere, un'estate di musica, spettacoli e intratt Vai su Facebook

A Soliera è tempo di Arti Vive festival: si parte il 3 luglio; Con Arti Vive Festival Soliera si illumina di arte, musica e teatro; Arti Vive Festival 2025. La line up.

Arti Vive Festival accende Soliera di musica e arte - Cinque giorni di spettacolo in due diverse location, un cartellone di venti artisti e un programma quasi interamente gratuito: l’edizione 2025 di Arti Vive Festival – la diciottesima – ambisce a ... Secondo temponews.it

Arti Vive dal mondo . E al Lunario si balla - Protagonisti della musica e del teatro indipendente, accanto a giovani e gruppi emergenti, saranno di scena alla 18ª edizione ... Segnala msn.com