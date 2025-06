Torna a Fontanegli la Sagra del Raviolo fatto in casa al tocco con musica dal vivo

Preparatevi a immergervi in un’atmosfera di allegria e tradizione, dove i sapori autentici si uniscono alla musica dal vivo per una serata indimenticabile. Sabato 5 luglio, l’Unione Sportiva Fontanegli '74 APS vi invita a tornare alla Sagra del Raviolo, un evento che celebra la genuinità e la convivialità. Non mancate: la festa è pronta ad accogliervi con gusti irresistibili e tanta musica coinvolgente!

Sabato 5 luglio torna la Sagra del Raviolo a cura dell' Unione Sportiva Fontanegli '74 APS. Appuntamento sul campo sportivo con inizio alle ore 19, per gustare i classici ravioli fatti in casa al "tocco". Come secondo piatto sarà servita la tagliata accompagnata da patatine fritte, infine una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: torna - fontanegli - sagra - raviolo

La Sagra del Raviolo a Fontanegli, con la ricetta casalinga Vai su Facebook

Torna a Fontanegli la Sagra del Raviolo fatto in casa al tocco con musica dal vivo; Sagra del Raviolo a Fontanegli 2025; Genova, a Fontanegli tornano le sagre del Raviolo e del Pesce.

Sagra del Raviolo a Fontanegli 2025 - Sabato 5 luglio 2025, l'Unione Sportiva Fontanegli '74 Aps organizza la Sagra del Raviolo sul campo sportivo. Scrive mentelocale.it

La Sagra del calcione e del raviolo - Il Resto del Carlino - Torna a Treia la Sagra del calcione e del raviolo, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, giunta alla sua 58ª edizione. Riporta ilrestodelcarlino.it