Torna a casa in moto dopo una cena in spiaggia poi lo schianto con due auto e le fiamme | Lorenzo Perugini muore sotto gli occhi degli amici

Una serata di relax e amicizia si è trasformata in una tragedia adriatica. Lorenzo Perugini, 33 anni, di Corinaldo, stava tornando a casa in moto dopo una cena in spiaggia, quando è stato coinvolto in un incidente devastante con due auto e le fiamme. Un dramma che ha spezzato il cuore di tutti, lasciando un ricordo indelebile di un giovane vissuto intensamente.

SENIGALLIA Stava tornando a casa Lorenzo Perugini dopo una cena in spiaggia con gli amici, che lo seguivano a distanza in auto. Il 33enne di Corinaldo è morto ieri mattina in seguito alle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Torna a casa in moto dopo una cena in spiaggia, poi lo schianto con due auto e le fiamme: Lorenzo Perugini muore sotto gli occhi degli amici

