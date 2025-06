Torino paurosa esplosione in un appartamento | cinque feriti in via Nizza

Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione devastante in via Nizza ha provocato cinque feriti e un vasto incendio coinvolgendo più appartamenti. La scena dirompente, ancora avvolta nel mistero, ha scosso il quartiere Lingotto e lasciato i residenti increduli. Restate aggiornati per scoprire le cause di questa drammatica emergenza e come si sta intervenendo. Non perdere le ultime notizie su questa vicenda cruciale.

Incendio nella notte in via Nizza: coinvolti più appartamenti. Cinque persone, tra cui due ragazzi, sono rimaste ferite a seguito di una violenta esplosione avvenuta nella notte del 30 giugno in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Nizza, nel quartiere Lingotto di Torino. L'esplosione e l'incendio. La deflagrazione, le cui cause sono ancora da chiarire, ha innescato un vasto incendio che si è esteso rapidamente ad altri due appartamenti adiacenti. Secondo le prime informazioni, uno dei ragazzi avrebbe riportato gravi ustioni. Crolla il tetto e cadono calcinacci.

