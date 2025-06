Torino forte esplosione in un appartamento | 5 feriti e un disperso

Una potente esplosione scuote Torino, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di cinque feriti e una persona dispersa. L’incidente, avvenuto in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo, ha scatenato un incendio che si è propagato alle abitazioni vicine, creando un quadro di emergenza e paura. Seguiamo gli sviluppi di questa tragedia e le operazioni di soccorso in corso.

L'esplosione sarebbe stata seguita da un incendio divampato in una mansarda all'ultimo piano di un palazzo di Torino raggiungendo altre due abitazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, forte esplosione in un appartamento: 5 feriti e un disperso

