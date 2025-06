Torino esplosione in un appartamento Cinque feriti | un bambino di 12 anni in terapia intensiva

Una terribile esplosione ha scosso Torino nella notte, provocando cinque feriti e lasciando un bambino di 12 anni in terapia intensiva. L’incidente si è verificato intorno alle 3 in via Nizza 389, coinvolgendo anche una bimba di sei anni, rimasta sotto osservazione. La città si stringe intorno alle vittime, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa drammatica emergenza.

L'intervento intorno alle 3 di ieri notte in via Nizza 389 nel capoluogo piemontese. Coinvolta anche una bimba di sei anni, travolta da un crollo: è in buono stato di salute, ma resta sotto osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Torino, esplosione in un appartamento. Cinque feriti: un bambino di 12 anni in terapia intensiva

In questa notizia si parla di: anni - torino - esplosione - appartamento

