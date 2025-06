Torino esplosione in un appartamento | 5 feriti grave un dodicenne

Coinvolti tre adulti e due ragazzi, uno dei quali è ricoverato in terapia intensiva con importanti ustioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, esplosione in un appartamento: 5 feriti, grave un dodicenne

In questa notizia si parla di: torino - esplosione - appartamento - feriti

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Esplosione in un appartamento a Torino, 5 feriti:12enne in prognosi riservata. I feriti sono tre adulti e due giovanissimi: il ragazzino riporta ustioni sul 30% del corpo. Coinvolta anche una bambina di sei anni. Vai su X

Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti (uno è grave). «Si cerca un disperso» Vai su Facebook

Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, si cerca un disperso; Esplosione in un appartamento a Torino, 5 feriti; L'esplosione e le fiamme in casa: 5 feriti, grave un ragazzino di 12 anni.

Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, una persona manca all’appello - Torino, esplosione e incendio in via Nizza nella notte: squadre di soccorso al lavoro dalle 3:15. Secondo notizie.it

Esplosione in un appartamento a Torino: cinque persone ferite. Un giovane è in gravi condizioni - Un’ esplosione in un appartamento, poi l’ incendio che ha coinvolto anche altre due unità abitative limitrofe. Lo riporta ilfattoquotidiano.it