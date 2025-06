Torino esplosione in appartamento | 5 feriti

Una notte drammatica a Torino, dove una violenta esplosione in un appartamento di via Nizza ha provocato cinque feriti e un incendio che ha interessato anche le unità vicine. La scena si è trasformata in un bollettino di emergenza, con dettagli ancora da chiarire e i soccorritori impegnati a gestire questa difficile situazione. Mentre le indagini sono in corso, la città si stringe intorno alle vittime di questa terribile esplosione.

(Adnkronos) – Cinque persone, tre adulti e due ragazzi, sono rimaste ferite nello scoppio di un appartamento che si è verificato questa notte in via Nizza a Torino. La deflagrazione ha provocato un incendio che ha coinvolto anche appartamenti limitrofi. Uno dei ragazzi, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato importanti ustioni. Sul posto stanno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

