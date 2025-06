Torino è pronta a diventare la capitale dell’illusionismo dal 14 al 19 luglio con il Campionato Mondiale della Magia Fism

Torino si prepara a incantare il mondo dal 14 al 19 luglio, quando ospiterà il Campionato Mondiale della Magia FISM. Per la prima volta in Italia, questa straordinaria manifestazione trasformerà la città nella capitale dell’illusionismo, attirando maghi, appassionati e famiglie da ogni angolo del pianeta. Saranno giorni di spettacoli mozzafiato, sorprendenti invenzioni e magie che lasceranno senza fiato. Un’occasione unica per vivere la magia come mai prima d’ora.

T orino e il Piemonte diventeranno la capitale della magia e dell’illusionismo dal 14 al 19 luglio, grazie grazie al Campionato Mondiale della Magia FISM. Si tratta della manifestazione più prestigiosa dell’arte illusionistica a livello globale. Per la prima volta in Italia, questo straordinario evento – Masters of Magic, trasformerà Torino in un punto di riferimento per maghi, appassionati e famiglie da tutto il mondo. Saranno giorni di spettacolo, cultura e divertimento per un pubblico di ogni età. Leggi anche › I 15 film più belli da vedere su magia, poteri e amore: tra fiabe Disney, fantasy e rom-com Torino capitale della magia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torino è pronta a diventare la capitale dell’illusionismo dal 14 al 19 luglio con il Campionato Mondiale della Magia Fism

In questa notizia si parla di: magia - torino - capitale - illusionismo

Torino-Inter 0-2, pagelle: Zalewski magia da 8, bene Bastoni 7.5 - L’Inter conquista un'importante vittoria per 2-0 contro il Torino, portandosi così al passo del Napoli in classifica.

Torino capitale della magia con il campionato mondiale Fism; Campionato Mondiale della Magia FISM 2025: Torino capitale globale dell’illusionismo; Cinquemila maghi a Torino per il Campionato Mondiale della Magia.

Campionato Mondiale della Magia FISM 2025: Torino capitale globale dell’illusionismo - Dal 14 al 19 luglio 2025 Torino ospiterà, per la prima volta in Italia, il Campionato Mondiale della Magia FISM, il più prestigioso evento internazionale dedicato all’arte dell’illusionismo. Riporta msn.com

Masters of magic 11-14 Maggio - TorinoToday - Torino torna a essere Capitale mondiale della Magia per la XXI edizione del Master of Magic World Tour 2023. Secondo torinotoday.it