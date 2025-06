Torino chi è la vittima dell’esplosione nella notte in via Nizza | ‘Sembrava una zona di guerra’

La notte a Torino si è trasformata in un incubo: un'esplosione devastante in via Nizza ha lasciato dietro di sé scene da zona di guerra e un bilancio tragico. Alle prime luci dell’alba, il racconto di questa terribile catastrofe si intreccia con le storie di chi ha visto la propria vita cambiare in un attimo. È un momento di riflessione e di solidarietà, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica esplosione.

Esplosione Torino, 5 feriti nella notte tragica di via Nizza. Un'esplosione violentissima, avvenuta nel cuore della notte a Torino, ha sconvolto via Nizza. Poco dopo le 3:10 del 30 giugno, una deflagrazione ha devastato il quinto piano di un palazzo al civico 389, provocando un incendio che ha coinvolto almeno quattro appartamenti e costretto all'evacuazione di tre intere scale. Il bilancio è drammatico: un uomo di 35 anni, Jacopo Peretti, è morto tra le macerie. Viveva in un appartamento al secondo piano, adiacente a quello da cui è partita l'esplosione. Il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco alcune ore dopo, durante le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio.

Jacopo Peretti, 35 anni, abitava nell'alloggio al quinto piano della palazzina di via Nizza 389, che nella notte tra il 29 e 30 giugno ha preso fuoco dopo l'esplosione di una mansarda, nel quartiere Lingotto di Torino. Dopo ore di ricerche dei Vigili del Fuoco, il ra

