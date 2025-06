Top & Flop 2025 | Chi brilla e chi affonda nei primi sei mesi dell’anno

Il 2025 si sta rivelando un anno ricco di emozioni nel mondo di NXT: tra successi sfavillanti e cadute clamorose, il primo semestre ha già scritto pagine memorabili. In questa puntata speciale, analizzeremo i protagonisti che hanno brillato e quelli che, purtroppo, sono caduti nel dimenticatoio. Scopriamo insieme chi si è distinto e chi invece ha deluso, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Partiamo dai Top, senza dubbio, tra cui Ricky Saints, Jordynne Grace, Ethan Page e Joe Hendry.

Una puntata speciale per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, questa volta vedremo i miei personali pareri sui top e flop di questi primi sei mesi del brand nel 2025 ad esclusione di coloro che sono già passati nel main roster nel post WrestleMania che hanno ovviamente un giudizio positivo. Partiamo da coloro che rientrano nei Top, direi senza ombra di dubbio Ricky Saints, Jordynne Grace, Ethan Page, Joe Hendry (anche se ancora al momento della scrittura ufficialmente nel roster della TNA), Kelani Jordan, Je’Von Evans, Shawn Spears, Fallon Henley, Sean Legacy, Lola Vice, Tavion Heights, la stable della Fatal Influence, Yoshiki Inamura (anche lui tutt’ora sotto contratto con la NOAH) e Sol Ruca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Top & Flop 2025: Chi brilla e chi affonda nei primi sei mesi dell’anno

