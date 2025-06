tony effe tra laetitia casta ed emma roberts il rapper vola a versailles

bianco, e Emma Roberts, elegante e sofisticata in un look che ha conquistato il pubblico. Tra sfilate di alta moda e atmosfere da sogno, il rapper Tony Effe ha fatto il suo ingresso tra la folla, portando un tocco di street style e musica alla prestigiosa cornice di Versailles. Un evento imperdibile che ha unito mondi diversi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il défilé di Jacquemus, che ha presentato la collezione PrimaveraEstate 2026 nei Giardini di Versailles, è stato un perfetto incontro tra moda, arte e architettura, trasformando uno dei luoghi più iconici della storia francese in una passerella a cielo aperto. Ad attirare l’attenzione ci ha pensato il nutrito front row, come sempre ricco di celebrità internazionali, tra cui spiccavano la splendida Laetitia Casta, vera musa francese in total white, Emma Roberts, raffinata e chic, e il rapper italiano Tony Effe, che ha attirato l’attenzione con un look ricercato e dallo stile urbano. Tony Effe tra due dive: allo show di Jacquemus con Laetitia ed Emma. 🔗 Leggi su Dilei.it