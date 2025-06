Tommaso Bianchini sarà a breve ufficializzato nuovo direttore generale del Napoli Repubblica

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Tommaso Bianchini come nuovo direttore generale, una figura chiave che mancava dal 2012. Dopo mesi di voci e attese, l’annuncio è ormai quasi ufficiale, segnando un importante passo avanti per il club partenopeo. Con entusiasmo e orgoglio, il Napoli si appresta a consolidare il proprio futuro, forte della passione che lo lega ai suoi tifosi. Perché, in fondo, il cuore azzurro batte più forte che mai...

Se ne parlava da mesi, adesso – scrive Repubblica – è quasi ufficiale: Tommaso Bianchini sarà il nuovo direttore generale del Napoli, va a colmare una casella vuota dal 2012, dal giorno dell’addio di Marco Fassone. Scrive Repubblica con Pasquale Tina: “Proud to be Napoli”. Anche con lo scudetto sul petto. Perché l’abbraccio tra Napoli e il Napoli proseguirà pure nella prossima stagione, quella degli azzurri di nuovo campioni d’Italia per la seconda volta in tre anni. Il calcio e la città cammineranno ancora insieme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tommaso Bianchini sarà a breve ufficializzato nuovo direttore generale del Napoli (Repubblica)

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

