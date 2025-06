Tommasetti Lega | Nel programma Gol qualcosa non torna

Aurelio Tommasetti, esponente della Lega in Regione Campania, solleva dubbi sul programma Gol, finanziato con fondi PNRR. Con un’interrogazione dettagliata, il consigliere mette in discussione alcune criticità e aspetti poco chiari della strategia di riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, coinvolgendo direttamente il presidente De Luca e l’assessore Filippelli. Ma cosa si nasconde dietro queste ombre? È arrivato il momento di fare chiarezza.

Tempo di lettura: 3 minuti Aurelio Tommasetti denuncia le criticità del programma Gol in Regione Campania. Il consigliere regionale della Lega ha presentato una interrogazione su “ vari aspetti poco chiari del piano finanziato con fondi Pnrr”, chiamando in causa il presidente Vincenzo De Luca e l’assessore Filippelli. “ Il programma – ricorda Tommasetti – ha l’obiettivo di riformare le politiche attive del lavoro e della formazione attraverso una collaborazione tra pubblico e privato. Parliamo di risorse pubbliche per circa 70 milioni di euro. La Regione ne è responsabile come soggetto attuatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it