Tom hanks e il suo classico da 678 milioni trova una nuova casa di streaming

Tom Hanks, il leggendario attore che ha conquistato il cuore di milioni con il suo capolavoro da 678 milioni di dollari, trova una nuova casa di streaming. Dal 1° luglio, “Forrest Gump” sarà disponibile su Peacock, portando questa pietra miliare del cinema degli anni ’90 a una nuova generazione di spettatori. Questa pellicola, diretta da Robert Zemeckis, rimane un’icona indiscussa e un punto di svolta nella carriera di Hanks, pronta a emozionare ancora una volta.

Essendo un film che precede l'epoca dello streaming, Forrest Gump è stato distribuito in vari formati nel corso degli anni ed ora torna a essere accessibile tramite Peacock.

