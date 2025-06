Tolleranza zero contro i vandali del mare | la decisione del prefetto

Tolleranza zero contro i vandali del mare: il prefetto di Napoli annuncia un piano deciso per proteggere le nostre coste. Con controlli rafforzati in mare, sugli arenili e lungo le coste, si mira a preservare la bellezza e la sicurezza di luoghi preziosi come le isole di Ischia e non solo. La collaborazione tra Guardia costiera e Guardia di Finanza segna una svolta determinata nella tutela del patrimonio marino e ambientale, perché il mare merita rispetto e cura.

Controlli rafforzati in mare, sugli arenili e lungo le coste. È la linea emersa stamattina nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al vertice hanno partecipato Guardia costiera e Guardia di finanza. Nel mirino le isole di Ischia e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: mare - prefetto - tolleranza - zero

Il prefetto di Napoli, tolleranza zero contro i vandali del mare. Controlli mirati a Ischia, Capri e nelle località turistiche #ANSA Vai su X

Rafforzati i controlli a San Bartolomeo al Mare dopo gli atti vandalici Deciso dal prefetto Romeo un piano di sicurezza con pattugliamenti costanti e nuove telecamere. Il sindaco Scola: "Tolleranza zero contro i vandali, garantiremo un’estate sicura" Per es Vai su Facebook

Il prefetto di Napoli, tolleranza zero contro i vandali del mare; Vandali del mare, il prefetto: Tolleranza zero; Tolleranza zero contro i vandali del mare: la decisione del prefetto.

Vandali del mare, il prefetto: “Tolleranza zero” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Depurazione:Occhiuto,risorse a Comuni ma "tolleranza zero" - Non mostra esitazioni il presidente della Regione Roberto Occhiuto sul fronte della della pulizia del mare calabrese. Come scrive ansa.it