Titolo nobiliare per Roberto Chierici | l’Ordine di Sant’Elena lo eleva a Marchese

Una cerimonia emozionante si è svolta nella suggestiva basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma, dove il Sacro Ordine Ospitaliero di Sant’Elena ha elevato Roberto Chierici al titolo di Marchese. Un riconoscimento prestigioso che celebra la sua dedizione e i valori condivisi con l’Ordine, sotto la guida di S.A.I. Principe Roberto Spreti Malmesi. Questo onore segna un importante traguardo nella sua vita e nel suo impegno civico e spirituale.

Roma – Durante una solenne cerimonia a Roma, nella suggestiva cornice della basilica dei Santi Cosma e Damiano, il Sacro Ordine Ospitaliero di Sant’Elena Imperatrice ha conferito al Cavaliere Roberto Chierici, priore per il Lazio, il titolo nobiliare di Marchese, come segno di stima e riconoscimento per la sua costante dedizione alla vita e ai valori dell’Ordine. La nomina è avvenuta con decreto firmato da S.A.I. Principe Roberto Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia, Gran Maestro dell’Ordine, ed è accompagnata da una patente araldica che attribuisce a Chierici il diritto di fregiarsi del titolo, in linea con la tradizione dinastica bizantina da cui l’Ordine trae fondamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

